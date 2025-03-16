Москва, 16 марта, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

Предупреждение введено сроком на три дня.

«Прочие опасности. Период предупреждения с 01 ч. 17 марта до 01 ч. 20 марта. Местами гололедица», — сказано в сообщении.

Предупреждения о гололедице действуют и в отношении ряда других регионов центральной части России, в частности, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областей.

Как передавало ИА Регнум, метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в Москве в ночь на 16 марта ударили самые сильные морозы с начала весны, а в Подмосковье фиксировали «январские морозы», до –15 градусов.

14 марта метеоролог сообщал, что в ближайшие дни в Москве и области ожидаются морозы и снег. Тепло вернётся к середине недели 17–23 марта, 22 марта температура воздуха в столице может составить до +14, отмечал Тишковец.

14 марта на Москву обрушился девятибалльный шторм. Скорость порывов ветра в городе доходила до 24 м в секунду. В центре столицы повалило несколько деревьев, некоторые из них упали на автомобили. Кроме того, ветер срывал части кровли, которые также падали на машины.