Ростов-на-Дону, 16 марта, 2025, 19:45 — ИА Регнум. «Краснодар» на выезде обыграл «Ростов» со счётом 1:0 в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), удержав первую строчку в таблице чемпионата.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Единственный гол был забит нигерийским нападающим «быков» Мозесом Кобнаном на 78-й минуте матча.

Данная встреча прервала восьмиматчевую беспроигрышную серию «Ростова».

По итогам 21-го тура краснодарцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 46 очками. Их ближайшим преследователем является петербургский «Зенит» с отставанием в три очка.

«Ростов» с 30 очками занимает восьмое место.

Как передавало ИА Регнум, московский ЦСКА на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» со счётом 2:1 в 21-м туре РПЛ. На 36-й минуте в составе армейцев отличился полузащитник Кирилл Глебов, а на 60-й минуте дебютный гол за ЦСКА забил венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа. При этом голевую передачу ему отдал 38-летний голкипер «красно-синих» Игорь Акинфеев.

9 марта в матче 20-го тура РПЛ «Акрон» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счётом 2:0. В этой игре форвард клуба из Тольятти Артём Дзюба отличился забитым голом, который стал для него 234-м в карьере и сделал его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.