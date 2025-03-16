Курск, 16 марта, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 18.20 до 19.00 мск уничтожили 29 украинских дронов над Курской и Орловской областями, сообщило 16 марта Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«С 18.20 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БПЛА — над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Орловской области», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 марта расчёты ПВО уничтожили 31 украинский дрон над регионами России. Наиболее массированному налёту подверглась Воронежская область — там сбили 16 БПЛА. Ещё девять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, пять над Ростовской и один над Курской.

Всего за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 141 украинский дрон. Ночью 15 марта российские военные уничтожили 126 украинских беспилотников над территорией шести регионов.

Самая массированная атака была предпринята ВСУ на Волгоградскую область. В небе над регионом сбили 64 украинских дрона. Ещё 38 БПЛА уничтожили в Воронежской области. Два украинских дрона ликвидировали в Ростовской области и один — в Курской. С начала проведения спецоперации на Украине ВС России уничтожили 46 917 беспилотников противника.