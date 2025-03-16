Лондон, 16 марта, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Союзники Киева обсуждают возможную отправку более 10 тыс. «миротворцев» на территорию Украины для обеспечения гарантий безопасности после урегулирования конфликта. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источник в вооружённых силах Соединённого Королевства.

Global Look Press

«Численность окончательной миротворческой группировки на Украине будет свыше 10 тыс.», — сообщил изданию источник.

В материале уточняется, что в последние дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер заручился поддержкой «существенно большего количества» стран, которые готовы отправить свои войска на Украину после перемирия.

Так, по данным газеты, около 35 государств выразили готовность оказывать вооружённую, логистическую и разведывательную поддержку «миротворческой» миссии, сформировав тем самым «коалицию желающих». При этом большую часть контингента предоставят Лондон и Париж.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 15 марта заявил, что Евросоюз может направить своих военных на Украину в качестве «миротворцев» и инструкторов без согласия России. В тот же день Стармер сообщил, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину. По его словам, целью «миротворческих» сил будет «укрепление обороны Украины» и защита киевского режима «на земле, на воде и в небе».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Лавров подчеркнул, что появление на Украине военного контингента стран ЕС будет означать прямую войну европейских государств с Россией.