Тула, 16 марта, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Служебный автомобиль заместителя главы МЧС Романа Курынина попал в ДТП в Тульской области, подтвердила 16 марта пресс-служба ведомства.

Владимир Трефилов/РИА Новости

Сообщения о ДТП с участием автомобиля Курынина появились ранее 16 марта. Пострадавших в результате аварии не было, отметила пресс-служба МЧС.

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова заместитель министра Роман Курынин находился с рабочей поездкой в Донецкой Народной Республике. На обратном пути в Москву, в Тульской области, на трассе М-4 «Дон» служебный автомобиль попал в ДТП. Пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась», — сказано в сообщении.

Telegram-канал «112» ранее сообщал, что внедорожник, в котором находился Курынин, перевернулся. Отмечалось, что госпитализация заместителю министра не потребовалась. На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Telegram-канал телеканала «Звезда» в свою очередь проинформировал, что Курынин не стал комментировать информацию о ДТП с его участием.

Как передавало ИА Регнум, в феврале сообщалось, что министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут попала в ДТП в центре Москвы на правительственном Aurus Senat. На улице Воздвиженка столкнулись три автомобиля, в том числе два Mercedes. В результате инцидента пострадал один человек. Сообщалось, что это была не Лут. Глава Минсельхоза, по этим данным, после столкновения пересела в автомобиль ГИБДД и уехала с места происшествия.