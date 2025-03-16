Лондон, 16 марта, 2025, 19:32 — ИА Регнум. Киевский режим смирился с заморозкой линии фронта и передачей России некоторых территорий. Об этом сообщает британская газета The Independent со ссылкой на слова источников среди украинских чиновников.

Global Look Press

«Украинские официальные лица сообщили, что они смирились с тем, что нынешние линии фронта заморожены», — говорится в материале издания.

Уточняется, что при этом Украина обозначила ряд «красных линий» в переговорах, пока американская сторона пытается заключить соглашение о прекращении огня с Россией.

«Украина, как предполагается, имеет четкую позицию по нескольким ключевым областям переговоров, если конфликт должен прекратиться», — пишут авторы издания.

Как утверждают источники издания, в Киеве ясно дали понять, что не готовы уступать дополнительные территории, помимо тех, которые уже находятся под контролем РФ. При этом украинские власти все же намерены добиваться возвращения уже занятых Москвой территорий дипломатическим путем.

Более того, киевский режим обозначил ключевые требования для переговоров с РФ, включая международные гарантии безопасности, возвращение украинских детей и гражданских лиц, якобы удерживаемых Россией.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта глава киевского режима Владимир Зеленский при общении с британскими журналистами после саммита в Лондоне заявил, что Украина не будет соглашаться на прекращение огня в зоне боевых действий в обмен на потерю территорий.

По его словам, Киев никогда не признает присоединение территорий Россией, даже если это будет попытка заключить мирное соглашение, ведь украинцы не хотят ничего, что не принадлежит им. Зеленский считает, что завершение конфликта не на условиях Украины будет временным и «люди захотят восстановить справедливость».

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта киевскому режиму, очевидно, придётся пойти на территориальные уступки.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля подчеркнул, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта. Хегсет отметил, что приоритет США — достижение мира на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. По словам главы государства, одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.