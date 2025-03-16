ДНР, 16 марта, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Вооружённым силам России удалось стабилизировать ситуацию на красноармейском (покровском) направлении, куда украинские формирования перебрасывали резервы с Курской области, есть продвижения вперёд. Об этом 16 марта сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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