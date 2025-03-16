Херсон, 16 марта, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Пострадавший при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) ребёнок из Херсонской области находится в тяжёлом состоянии, его отправят на лечение в Крым. Об этом 16 марта сообщил главврач Скадовской центральной районной больнице (ЦРБ) Константин Руденко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В оперативных службах региона ранее уточнили, что ребёнок 2017 года рождения получил ранения в селе Рыбальче Голопристанского округа Херсонской области при обстреле со стороны украинских формирований. Его госпитализировали в Скадовскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочным ранением бедра.

15 марта губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате атаки ВСУ на город Алешки и село Первомаевка погибли двое мирных жителей, ещё три человека получили ранения. Противник также обстрелял населенные пункты Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Коханы, Каиры, Малая Лепетиха, Песчановка и Чонгар.

9 марта украинские формирования нанесли удар двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Глава региона сообщил, что на рынке в тот момент находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию. В результате удара шесть человек погибли и восемь получили ранения.

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