Суджанский район, Курская область, 16 марта, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту совершения бойцами ВСУ актов мародёрства и теракта против мирного населения в Суджанском районе Курской области. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Следствием установлено, что не позднее февраля 2025 года в селе Казачья Локня (…) военнослужащие ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.), незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, занимались мародёрством, а также совершили убийство трёх мирных жителей, передвигавшихся по улице села», — сказано в сообщении.

Следствие установит и привлечёт к ответственности всех представителей ВСУ, причастных к данному преступлению, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее СК возбудил и ряд других уголовных дел по факту преступлений бойцов ВСУ в Курской области. В частности, 16 марта было возбуждено дело по факту убийства восьми мирных жителей Суджанского района. Преступление было классифицировано как террористический акт в отношении мирного населения.

14 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил четверых бойцов ВСУ, участвовавших во вторжении в Суджанский район, к 15 и 16 годам лишения свободы. Они были признаны виновными в совершении теракта.

12 марта президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а группировка противника в регионе окружена и изолирована. Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области, полностью освободить регион и подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.