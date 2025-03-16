Вашингтон, 16 марта, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Россия прикладывает конструктивные усилия к достижению мира на Украине, заявил 16 марта спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Global Look Press

Так он ответил на просьбу журналистов телеканала CBS прокомментировать высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что Москва якобы «неискренне» говорит о желании урегулирования на Украине.

«Мне жаль, когда люди дают такие оценки, не обладая необходимыми знаниями из первых рук», — сказал Уиткофф.

При этом он отметил, что не слышал таких высказываний Макрона. Также спецпредставитель президента США заявил, что вопрос урегулирования конфликта на Украине очень сложный, но все стороны привержены тому, чтобы добиться мирного урегулирования.

Как передавало ИА Регнум, Уиткофф ранее отметил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным 13 марта в Москве длилась около 3–4 часов и была позитивной. Он заявил, что разногласия между Москвой и Вашингтоном по украинской проблематике сокращаются, и США рассчитывают на подлинный прогресс в этом вопросе. Уиткофф добавил, что телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа может состояться на следующей неделе, 17–23 марта.

Макрон 15 марта заявил, что Евросоюз может направить своих военных на Украину в качестве «миротворцев» и инструкторов без согласия России. В тот же день премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину. По его словам, целью «миротворческих» сил будет «укрепление обороны Украины» и защита киевского режима «на земле, на воде и в небе».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Лавров подчеркнул, что появление на Украине военного контингента стран ЕС будет означать прямую войну европейских государств с Россией.