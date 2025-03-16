Киев, 16 марта, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил в отставку главу Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Анатолия Баргилевича и назначил на его должность генерал-майора Андрея Гнатова. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Зеленского.

Global Look Press

Ранее Гнатов руководил группировкой «Хортица», а также занимал должность замначальника Генштаба ВСУ.

Баргилевич занимал пост с 9 февраля 2024 года. Причины кадровых перестановок не раскрываются.

Как передавало ИА Регнум, в январе Зеленский назначил руководителем группировки «Хортица», действующей на донецком направлении, командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. До него группировкой командовал Гнатов.

Осенью 2024 года Владимир Зеленский провёл кадровые перестановки в руководстве Службы внешней разведки Украины. Своим приказом глава киевского режима уволил с должности замглавы ведомства Олега Синайко и назначил на его место Геннадия Богача. Олег Луковский был переведён с должности замруководителя на должность первого заместителя.

16 марта помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ВСУ переживают трудные времена из-за наступления российских войск по всем направлениям. Также, по его словам, возможное перемирие в зоне украинского конфликта может дать им время для перевооружения и перегруппировки.