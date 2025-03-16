Вашингтон, 16 марта, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Операция США против йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» будет продолжаться до тех пор, пока они не потеряют способность мешать судоходству на Ближнем Востоке. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

US Navy/Global Look Press

«Эти удары были ударом возмездия. <…> Это не разовый удар. Это попытка лишить их способности продолжать сдерживать и контролировать судоходство», — сказал Рубио в эфире телеканала CBS News.

Он подчеркнул, что американцы не позволят хуситам «указывать, куда могут ходить наши корабли и куда могут ходить корабли всего мира».

15 марта по приказу американского президента Дональда Трампа началась крупномасштабная операция против хуситов. Американские военные нанесли удары по целям движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. Обстрелам подверглись окрестности города Дамар одноимённой провинции. Кроме того, удары наносились по целям в округе Анс.

По словам Трампа, операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов. Центральное командование США (CENTCOM) опубликовало кадры начала операции, в том числе точечные авиаудары по объектам хуситов и взлёт нескольких истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet с борта авианосца.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта представитель минздрава мятежников-хуситов Анис аль-Асбахи сообщил, что в результате ударов США число погибших превысило 30, ещё более 100 человек получили ранения. Он уточнил, что жертвы зафиксированы в столице Йемена Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и Радаа.

Как сообщала пресс-служба МИД РФ, накануне в ходе телефонного разговора с главой российского дипведомства Сергеем Лавровым Рубио проинформировал о решении Вашингтона приступить к силовой операции в отношении йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

Лавров в ответ призвал США прекратить военную операцию против хуситов в Красном море.