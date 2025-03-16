Суджанский район, Курская область, 16 марта, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС суммарно эвакуировали из Суджанского района Курской области 395 человек, сообщила 16 марта пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Максим Григорьев/ТАСС

«Сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и другими ведомствами вывезены 395 человек. Люди обеспечиваются всем необходимым», — сказано в публикации канала.

Отмечается, что в пунктах временного размещения с пострадавшими работают психологи МЧС России. Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима контртеррористической операции.

Ранее 16 марта ИА Регнум передавало, что российские военнослужащие эвакуировали из освобождённой Суджи около 40 граждан, в том числе лежачих больных. Днём ранее сообщалось об эвакуации 301 человека из Суджанского района.

14 марта сотрудники МЧС проинформировали, что вывезли более 240 жителей района. Специалисты также оказывают необходимую помощь родственникам эвакуированных, с которыми долгое время не удавалось установить связь. В среднем за сутки поддержку получают несколько десятков человек.

О переходе Суджи под контроль ВС России стало известно 13 марта. По информации оборонного ведомства, в ходе наступательных действий военные российской группировки «Север» также освободили населённые пункты Меловой и Подол.

Позже в оперштабе региона проинформировали, что с 15 марта и до окончания работ по разминированию территорий будут временно закрыты 122 населённых пункта, прилегающие к ним сельскохозяйственные и лесные угодья. Ограничения коснулись шести приграничных районов Курской области: Глушковского, Суджанского, Беловского, Большесолдатского, Кореневского и Льговского.

Как отметил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, жителям приграничья после освобождения территорий пока небезопасно возвращаться в свои дома. По его словам, российским военнослужащим потребуется время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние, и на разминирование территории.