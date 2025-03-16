Минск, 16 марта, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Латвия без объяснения причин приостановила оформление автомобилей на единственном открытом пункте пропуска на границе с Белоруссией, сообщила 16 марта пресс-служба белорусского Пограничного комитета.

EPA/ТАСС

«Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина) с 14:00 прекратили оформление транспортных средств в обоих направлениях», — сказано в сообщении.

Въезда в Латвию ожидают около 20 легковых автомобилей, отметила также пресс-служба.

В белорусском Государственном таможенном комитете в свою очередь сообщили, что с латвийской стороны на пункте пропуска выставлены специальные заградительные щиты. Ведомство предупредило водителей о возможном появлении очередей и сообщило, что о восстановлении движения проинформирует дополнительно.

Как передавало ИА Регнум, в феврале министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал граждан воздержаться от посещения России и Белоруссии, отметив, что в случае «обострения ситуации» Рига может закрыть границу за несколько часов.

Ранее о «рисках», связанных с поездками в Россию и Белоруссию, заявлял министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Он отметил, что Рига полностью не прекратила отношения с Москвой и Минском, но гражданам стоит прислушаться к призывам «не ездить ни в Россию, ни в Белоруссию».

Ранее также сообщалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить «линию обороны» вдоль границы с Россией и Белоруссией, чтобы защитить Евросоюз от якобы существующих угроз со стороны Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила странам Прибалтики реализовывать эту идею «шипами внутрь».