Вашингтон, 16 марта, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Военная операция Вашингтона против хуситов в Йемене является лишь началом стратегии администрации президента США Дональда Трампа по оказанию максимального давления на Иран. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

AP/TASS

«Это сильный сигнал, и он кардинально отличается от политики предыдущей администрации. Хуситы и Иран должны понимать, что это только начало», ― отметил глава минфина.

Он также подчеркнул, что США не допустят блокировки свободы судоходства, которая замедляет мировую торговлю и увеличивает инфляционное давление. Бессент напомнил, что глава Белого дома две недели назад объявил о стратегии «максимального давления» на Иран, цель которой ― сократить экспорт иранской нефти до нуля.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 7 марта сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе республики. Он также добавил, что Вашингтон рассматривает в качестве пути для решения иранского ядерного вопроса как военный, так и дипломатический, но при этом Белый дом отдает предпочтение переговорам.

Хаменеи в свою очередь заявил, что Тегеран отказывается вести переговоры с Вашингтоном. Он отметил, что Белый дом пытается навязать республике собственные интересы, вместо того чтобы решить проблемы. На это американский лидер заявил, что время для заключения сделки США с Ираном по ядерной программе уходит.

Миссия Ирана при ООН заявила, что Тегеран допускает возможность проведения переговоров с США по своей ядерной программе, только если тематикой обсуждения будет возможная милитаризация.

Китай, Россия и Иран на встрече в Пекине 14 марта по иранской ядерной проблеме выступили за отмену всех односторонних незаконных санкций.

США по приказу президента США 15 марта начали крупномасштабную операцию против хуситов. Американские военные нанесли удары по целям движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. Обстрелам подверглись окрестности города Дамар одноимённой провинции. Кроме того, удары наносились по целям в округе Анс.

Трамп заявил, что операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов.

По данным минздрава хуситов, в результате ударов погибли более 30 человек, еще свыше 100 получили ранения.