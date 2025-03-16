Суджанский район, Курская область, 16 марта, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту убийства восьми мирных жителей Суджанского района Курской области украинскими военными. Об этом сообщил официальный Telegram-канал военных следственных органов СК России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Преступление классифицировано как террористический акт в отношении мирного населения Курской области, дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.

«Следствием установлено, что не позднее августа 2024 года в Суджанском районе Курской области военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийство восьмерых мирных жителей», — говорится в сообщении.

Следователи намерены установить и привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению.

Как сообщало ИА Регнум, украинских военных обвиняют и в других преступлениях в Курской области. Официальный представитель СК Светлана Петренко 14 марта проинформировала о возбуждении дела по факту убийства бойцами ВСУ пяти жителей Суджанского района, а также убийства после пыток трёх российских военнослужащих в селе Казачья Локня.

В тот же день пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что четверо украинских военных, участвовавших во вторжении в Суджанский район, осуждены на 15 и 16 лет лишения свободы. Их признали виновными в совершении группового теракта, повлёкшего наступление тяжких последствий (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).