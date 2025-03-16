Анкара, 16 марта, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению конфликта на Украине. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба Эрдогана.

Global Look Press

Лидеры Турции и США обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные проблемы.

«[Эрдоган] заявил, что поддерживает решительные и инициативные шаги президента США по прекращению [украинского конфликта]», — сказано в сообщении.

Президент Турции также подчеркнул, что Анкара с самого начала конфликта на Украине стремится «к справедливому и устойчивому миру» и продолжит придерживаться этой позиции.

Как передавало ИА Регнум, США ранее предложили установить на Украине перемирие сроком на 30 дней. Инициатива была поддержана Киевом. Президент России Владимир Путин 13 марта отметил, что Россия в целом поддерживает эту идею, «но есть нюансы». Президент отметил, что в числе этих нюансов — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

В тот же день глава государства провёл встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф представил дополнительную информацию по предложению США о перемирии, а Путин в свою очередь передал «дополнительные сигналы» для Трампа.

Путин ранее указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.