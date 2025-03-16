Вашингтон, 16 марта, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Контакты между Россией и США по урегулированию украинского кризиса являются многообещающими. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News.

Global Look Press

«Думаю, что это была многообещающая встреча. Надеюсь, что мы довольно скоро сможем сделать заявление. Не могу этого гарантировать, но встреча опредёленно была многообещающей», — ответил госсекретарь на вопрос по поводу встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Путин провёл встречу с Уиткоффом в Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф представил дополнительную информацию по предложению США о перемирии, а Путин в свою очередь передал «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа.

После встречи Путина с представителем США Трамп заявил, что его администрация получила позитивную реакцию от России на предложение о временном прекращении огня. При этом он выразил мнение, что, несмотря на «достаточно хорошие новости», до завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине ещё далеко.