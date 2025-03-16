Тула, 16 марта, 2025, 17:51 — ИА Регнум. В Тульской области заместитель главы МЧС России Роман Курынин попал в ДТП на личном автомобиле, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По нашим данным, всё произошло на 235-м км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле TANK 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся», — говорится в сообщении канала.

Уточняется, что, по предварительным данным, госпитализация Курынину не потребовалась. Сейчас на месте работают экстренные службы. Официальной информации о дорожном происшествии пока нет.

Как передает Telegram-канал телеканала «Звезда», Курынин не стал комментировать информацию о возможном ДТП с его участием.

«Пока не могу говорить», — цитирует канал слова заместителя министра.

По информации СМИ, в конце февраля министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут попала в ДТП в центре Москвы на правительственном Aurus Senat. Тогда на улице Воздвиженка столкнулись три автомобиля, в том числе два Mercedes. Предварительно, в результате инцидента пострадал один человек. Как уточнил Telegram-канала SHOT, глава Минсельхоза не пострадала, после столкновения пересела в автомобиль ГИБДД и уехала с места происшествия.