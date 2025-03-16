Калининград, 16 марта, 2025, 17:47 — ИА Регнум. В Калининграде в последний путь проводили Героя России Сергеем Чебнева, павшего в бою в Курской области. Церемония прощания состоялась 16 марта в Доме офицеров Балтийского флота.

Проститься с участников спецоперации пришли десятки людей — родственники героя, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, представители командования Балтийского флота, силовых структур региона, органов законодательной и исполнительной власти, общественных организаций.

«Для всех нас это большая потеря, как и для всей России, потому что этот человек ― пример мужества своему поколению, человек, который защищал нашу страну, не дал прорваться врагам на стратегические объекты», ― отметил на траурном митинге Беспрозванных.

Он также добавил, что в честь Сергея Чебнева назовут новую улицу.

Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев, уроженцем которого является Чебнев, сообщил, что 56-я школа, где учился Герой России названа в его честь, и в ближайшее время на территории образовательного учреждения установят бюст Чебнева.

Траурный митинг завершился минутой молчания. Отпевание прошло в кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы в Калининграде. Чебнева похоронили с воинскими почестями на военно-мемориальном кладбище «Курган славы» рядом с областным центром.

У Сергея Чебнева осталось трое детей: младшему — восемь, а старший сын и дочь уже взрослые. По примеру отца старший сын стал офицером и служит в том же 9-м полку той же дивизии, где батальон его отца теперь называют позывным героя — «Батальон Отмель».

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 6 марта в Кремле вручил звезду Героя России вдове погибшего Сергея Чебнева Ольге. В этот день ему исполнилось бы 46 лет.

Российские военные с командиром батальона Чебневым героически удерживали позиции в здании исправительной колонии №11 в Малой Локне Курской области в августе 2024 года. По словам военных, задача состояла в том, чтобы контролировать дорогу, проходящую рядом с колонией. ВСУ использовали дроны, в том числе с зажигательными зарядами.

На протяжении 12 дней Отмель руководил обороной Малой Локни, удерживая позиции вблизи города Суджа. 18 августа украинские формирования нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не допустить закрепления противника, Чебнев решил выбить ВСУ и возглавил штурмовую группу. В ходе боевых действий группа ВС РФ попала под удары миномётов и дрона-камикадзе. Подполковник получил ранения, не совместимые с жизнью.

Тело Героя России нашли и вытащили из-под завалов у здания женской колонии в освобождённой Малой Локне 10 марта, через полгода после его гибели.