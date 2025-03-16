Каменка-Днепровская, Запорожская область, 16 марта, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Цех молокозавода в городе Каменка-Днепровская Запорожской области уничтожен в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины. Об этом сообщили в окружной администрации ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вооружённые формирования Украины двумя ударами из неизвестного артиллерийского орудия уничтожили цех молокозавода в Каменке-Днепровской», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Возле Каменки-Днепровской, расположенной к западу от Энергодара на берегу бывшего Каховского водохранилища, проходит линия боевого соприкосновения. ВСУ регулярно обстреливают и атакуют город. Так, 9 марта украинские БПЛА нанесли удары по городской больнице и нерабочей вышке сотовой связи.

7 марта беспилотники атаковали территорию действующего детского сада. Воспитанников в здании не было, никто не пострадал, сообщал губернатор Евгений Балицкий.

В январе две женщины погибли при обстреле города со стороны ВСУ.