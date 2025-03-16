Вашингтон, 16 марта, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты могут принять меры в отношении России, если она не согласится на перемирие в зоне украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

Global Look Press

«Несомненно, рассматриваются все варианты», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Уолтц также заявил, что гарантии безопасности будут предоставлены Украине лишь взамен на уступку части территорий. При этом, по его словам, среди этих гарантий маловероятно будет вступление страны в Североатлантический альянс (НАТО).

Как сообщало ИА Регнум, страны — члены «Большой семёрки» обсуждают введение новых антироссийских санкций. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на проект финального заявления по итогам встреч глав МИД G7 в Канаде. Представители G7 отмечали, что в случае отказа России от временного прекращения огня на Украине против неё могут быть введены новые санкции.

При этом 15 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон сейчас не считает нужным ужесточать санкции в отношении Москвы. По его словам, Трамп не хочет сорвать санкциями переговорный процесс по Украине.