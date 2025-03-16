Лима, 16 марта, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Перуанского рыбака Максимо Напу, пропавшего в декабре в Тихом океане, спасли живым через 95 дней. Об этом сообщило Reuters.

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Напа 7 декабря отправился на рыбалку из города Маркона на юге страны, взяв с собой двухнедельный запас пищи. Через десять дней его лодка сбилась с курса в условиях шторма, и 61-летний рыбак оказался в открытом океане.

Родственники перуанца и другие рыбаки безуспешно искали его на протяжении трёх месяцев. Эквадорский рыболовный патруль 11 марта обнаружил Напу примерно в 680 милях (1094 км) от берега, сильно обезвоженного и в критическом состоянии. Он провёл без еды последние 15 дней.

«Я не хотел умирать. Я ел тараканов, птиц, а последним, что я ел, были черепахи», — рассказал рыбак.

Он признался, что думал о своей семье, в том числе о матери и двухмесячной внучке. Пил Напа дождевую воду, которую собирал в лодке.

«Я благодарен Богу за то, что он дал мне второй шанс», — добавил Напа.

Мужчине оказали медицинскую помощь и назначили дополнительное обследование в городе Пайта на севере страны. Оттуда он отправится домой, говорится в публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало о других случаях спасения в море. Весной 2024 года трёх рыбаков из Микронезии нашли на необитаемом острове в Тихом океане благодаря надписи HELP («Помогите»). Они провели там восемь дней после того, как их лодка вышла из строя.

В январе 2023 года колумбийские моряки спасли жителя Доминиканы Элвиса Франсуа, который больше трёх недель плутал по морю на неисправном паруснике. Он ремонтировал свою парусную яхту у острова Сен-Мартен, но лодку унесло в море, а дозвониться до своих знакомых мужчина не смог. Ему приходилось постоянно вычерпывать воду из лодки. Жажду Франсуа утолял дождевой водой, а голод — кетчупом, чесночным порошком и бульонными кубиками. На борту лодки он написал слово «помогите» и использовал зеркало, чтобы подать сигнал пролетавшему самолёту. После этого контейнеровоз подобрал его примерно в 120 морских милях к северо-западу от портового города Картахена.