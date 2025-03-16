Вашингтон, 16 марта, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Урегулирование украинского конфликта будет предусматривать отказ Киева от территорий взамен на обеспечение гарантий безопасности. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News.

Global Look Press

«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — ответил он на соответствующий вопрос.

Уолтц также уточнил, что вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) в качестве одной из гарантий безопасности маловероятно.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность к 30-дневному перемирию, и теперь Вашингтон ждёт по этому поводу ответ российской стороны. Глава Госдепа добавил, что в ходе переговоров в саудовской Джидде США обсуждали с Украиной территориальные уступки для завершения конфликта.

Президент России Владимир Путин отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.