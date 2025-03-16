Вашингтон, 16 марта, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Членство Украины в НАТО «крайне маловероятно», заявил 16 марта советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.

Global Look Press

Этой позиции придерживается не только Вашингтон, но и другие участники военного блока, отметил Уолтц.

«Постоянное членство Украины в НАТО крайне маловероятно. И это [исходит] не только со стороны США, это [исходит] и со стороны ряда других стран», — сказал советник в эфире телеканала ABC News.

Уолтц также отметил, что урегулирование конфликта будет предусматривать отказ Киева от территорий, взамен Украина получит гарантии безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует забыть о НАТО, потому что именно намерение киевского режима вступить в военный блок и стало причиной начала конфликта. Позднее Трамп ещё раз отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

14 марта генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО больше не рассматривается. Он подтвердил, что Трамп «снял» этот вопрос.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.