* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Одесса, Украина, 16 марта, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Подозреваемому в ликвидации украинского националиста, одного из участников поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) предъявили обвинение в умышленном убийстве, сообщил 16 марта телеканал «Общественное» со ссылкой на представителя прокуратуры.

Кадр из видео

Прокуратура попросила арестовать обвиняемого, 46-летнего Сергея Шалаева, без возможности внесения залога. Суд удовлетворил это ходатайство. Шалаев был арестован на два месяца, до 12 мая.

Позднее издание «Страна. ua» со ссылкой на заместителя руководителя Одессой специализированной прокуратуры Руслана Веремчука сообщило, что Шалаев в ходе заседания суда признал вину в убийстве Ганула.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта украинские СМИ сообщили, что на Александровском проспекте в центре Одессы был убит мужчина. Позднее поступила информация, что убитым оказался Ганул. МВД Украины подтвердило личность убитого.

СМИ опубликовали видеозапись убийства. На ней видно, что мужчина подошёл к уже лежащему на асфальте Ганулу и произвёл два контрольных выстрела. Рядом находились прохожие. Стрелявший, убедившись, что Ганул мёртв, покинул место происшествия.

Позднее он был задержан. Украинские СМИ сообщили, что Шалаев был командиром механизированного взвода одесской «28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода», но позднее дезертировал из рядов ВСУ.

Ганул — бывший руководитель силового блока одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также других радикальных формирований. Он был одним из организаторов и исполнителем убийств в одесском Доме профсоюзов.

Днём 2 мая 2014 года в центре Одессы начались потасовки между активистами Антимайдана и радикалами Евромайдана. Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, но те окружили и подожгли здание. В результате трагедии погибли 48 человек, пострадали более 240.

Также Ганул был причастен к ряду других радикальных акций и нападений. В частности, он вместе с сообщником разбил изображение Владимира Ленина и советскую звезду на постаменте в центре Одессы. Украинский суд составил в отношении него протокол о мелком хулиганстве.

В апреле 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ганула, обвиняемого по статье о повреждении воинских захоронений и памятников, а также по статье о нападении либо угрозе нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Кроме того, Ганул был инициатором серии нападений на граждан, уклонявшихся от мобилизации в ВСУ, и сам участвовал в силовых акциях по мобилизации.