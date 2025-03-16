Хельсинки, 16 марта, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Обсуждения отправки финских миротворцев на территорию Украины после урегулирования конфликта являются преждевременными. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в эфире BBC.

Global Look Press

«В целом мы готовы совершить конкретные шаги для обеспечения мира на Украине, однако с нашей точки зрения ещё слишком рано говорить об отправке военнослужащих, поскольку пока нет ни перемирия, ни мирного процесса», — отметил он.

Финский лидер напомнил, что у Финляндии есть общая граница с Россией длиной 1340 км, которую, по его словам, необходимо охранять. Стубб добавил, что Хельсинки смогут внести свою лепту в процесс обеспечения мира на Украине и другим способом, упомянув про возможность сбора разведданных.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз может направить своих военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Французский лидер уточнил, что если Киев попросит союзные силы быть на территории Украины, «то не России принимать это или нет».

По словам президента Франции, страны Запада не против отправить «несколько тысяч человек в ключевые районы». Этим они демонстрируют свою «долгосрочную поддержку».

В тот же день премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину. По его словам, представители стран, намеревающихся отправить «миротворческие» войска на Украину, соберутся 20 марта в Лондоне и обсудят детали.