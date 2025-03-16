Бухарест, 16 марта, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Лидер румынской оппозиционной партии S. O. S. România, сенатор парламента Диана Шошоакэ направила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором сообщила о том, что Бухарест оказывается втянутым «в войну» под давлением НАТО и Евросоюза.

Global Look Press

«От имени румынского народа, который является для РФ братским по православной вере, призываю вас не принимать во внимание враждебные жесты, которые совершаются нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС…» — говорится в открытом письме Шошоакэ.

Политик подчеркнула, что это не отражает волю румынского народа, которому «запретили выбрать суверенное руководство». По ее словам, настоящая диктатура сейчас находится «не в России, а в Европе».

Лидер партии также указала, что ее дважды незаконно отстранили от участия в выборах, что произошло из-за ее позиции за мир, независимость Румынии и против вовлечения страны в военные авантюры Великобритании, Франции и Брюсселя.

«Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза», — указала сенатор.

В своем письме Шошоакэ также упомянула о существующих исторических претензиях Румынии к Украине и высказала мнение, что вопрос о возвращении румынских территорий должен быть поднят в рамках будущих мирных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал итоги президентских выборов, прошедших 24 ноября 2024 года, по причине серьёзных нарушений, которые подтвердили рассекреченные документы Высшего совета безопасности. По информации из официальных источников, независимый кандидат Кэлин Джорджеску лидировал с 22,94% голосов. Результаты отменили после жалоб со стороны общественных организаций, кандидатов и госструктур. Голосование пройдёт заново 4 мая. Второй тур голосования при необходимости состоится 18 мая.

Джорджеску назвал решение КС Румынии государственным переворотом. По словам кандидата, правосудие в стране утратило суть.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков 2 февраля заявил, что руководство Евросоюза сделает всё, чтобы Джорджеску не победил на выборах.

9 марта Центральное избирательное бюро сообщило об отказе в регистрации Джорджеску и другим двум независимым кандидатам на выборах в Румынии. По мнению бюро, поданные политиком документы якобы не соответствуют требованиям закона.

Соответствующее решение вызвало протесты в Бухаресте, что повлекло за собой столкновения с полицией. Сам Джорджеску заявил, что отказ в регистрации независимым кандидатам является прямым ударом в демократию и говорит о том, что страна находится под тиранией.

Центральное избирательное бюро Румынии также не допустило лидера партии S. O. S. România к предстоящим президентским выборам. Шошоакэ выдвинула свою кандидатуру 13 марта, прибыв на регистрацию в боксёрских перчатках. Она заявила, что пришла «сражаться с системой».

В этот раз комиссия отклонила кандидатуру Шошоакэ с той же мотивировкой, что и Конституционный суд Румынии в октябре 2024 года. Тогда сенатору запретили участвовать в декабрьских выборах из-за того, что она якобы отрицает ценности, заложенные в конституции страны.