Москва, 16 марта, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Ракета «Анкара-1.2», стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — цитирует «РИА Новости» сообщение военного ведомства.

Уточняется, что пуск был осуществлен с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ.

Ракета-носитель «Ангара-1.2» со спутниками для Министерства обороны РФ стартовала с космодрома Плесецк 16 марта.

Как передавало ИА Регнум, ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Запуск также был осуществлён в интересах Минобороны.

5 февраля с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета «Союз-2.1в», с помощью которой на околоземную орбиту были выведены космические аппараты в интересах российского военного ведомства. Осведомлённый источник в отрасли сообщал, что данная «Союз-2.1в» стала последней в истории ракетой такого типа, больше пусков этой модели не планируется.