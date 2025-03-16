Доха, 16 марта, 2025, 16:46 — ИА Регнум. РФ работает над организацией морских контейнерных линий в Катар, сообщил 16 марта первый вице-премьер Денис Мантуров.

Global Look Press

В ходе заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Мантуров отметил, что организация таких перевозок позволит бизнесу сократить издержки.

«Мы уже работаем над организацией морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки при осуществлении внешних торговых операций», — сказал первый вице-премьер.

Мантуров добавил, что Россия рассматривает Катар как перспективного участника транспортного коридора «Север — Юг» с учётом географического положения и уровня развития портовых мощностей страны.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта первый вице-премьер также сообщил, что Россия рассматривает возможность локализации производства лекарственных средств в Катаре. Кроме того, он отметил, что Россия готова увеличить поставки в Катар сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной.

Президент России Владимир Путин ранее пригласил все заинтересованные государства к участию в проекте создания транспортного коридора «Север — Юг». Он отметил, что маршрут коридора, который соединит Северный морской путь с Персидским заливом, прокладывается в целях ускоренного экономического и социального развития стран Евразии и Глобального Юга.

В июне 2024 года сообщалось, что Россия и Китай планируют создание круглогодичной контейнерной линии между своими портами с использованием Северного морского пути. Соответствующее соглашение о намерениях «Росатом» и Hainan Yangpu NewNew Shipping подписали на Петербургском международном экономическом форуме.