Москва, 16 марта, 2025, 16:28 — ИА Регнум. Россия готова увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Катар. Об этом 16 марта в рамках пятого заседания Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его словам, уже сейчас в структуре товарооборота двух стран преобладают зерновые, прежде всего, пшеница и ячмень.

«Готовы увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Имея в виду не только обеспечение продовольственной безопасности Катара, но и создание в вашей стране регионального агропромышленного хаба», ― отметил Мантуров.

Первый вице-премьер добавил, что с учётом масштабов внешней торговли России и Катара объём двустороннего товарооборота не в полной мере отражает имеющийся потенциал. Возможности для наращивания и диверсификации взаимной торговли, в частности, связаны с поставками продовольствия. В числе перспективных экспортных товаров Мантуров назвал говядину, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия.

Первый вице-премьер добавил, что для устойчивого развития торгово-экономических связей необходимо обеспечить бесперебойные взаиморасчеты между странами. Мантуров отметил, что объем двухстороннего товарооборота между Россией и Катаром пока достаточно скромный и составляет менее 100 миллионов долларов, при этом существует потенциал для роста.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 4 июля прошлого года на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане заявил, что Россия и Катар взаимодействуют на дружеской основе. Он добавил, что наблюдаются хорошие тенденции по товарообороту между двумя странами. Взаимная торговля, хоть и небольшая в абсолютных величинах, обладает перспективой роста, отметил глава государства.

Ранее глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что власти Катара намерены укреплять сотрудничество и координацию с Россией в вопросах, представляющих взаимный интерес.