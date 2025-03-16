Вашингтон, 16 марта, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступают за прекращение военных действий на Украине. Об этом заявил специальный представитель главы Белого дома Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Михаил Метцель/ТАСС

«Я не хочу говорить за президента Путина, но, думаю, он дал понять, что принимает философию президента Трампа», — сказал Уиткофф.

Американский лидер хочет, чтобы вооружённый конфликт прекратился, добавил спецпредставитель и выразил уверенность, что российский коллега Трампа хочет того же.

Уиткофф добавил, что стороны «сократили различия» в позициях по украинскому урегулированию и стали «гораздо ближе». По его словам, есть положительные результаты дискуссий в Саудовской Аравии, «позитивным» был и разговор с Путиным.

Спецпредставитель рассказал о проработке с Трампом итогов своего визита в Москву. Он отметил, что накануне провёл весь день с главой государства и встретится с ним сегодня. Разговор посвящён тому, как сократить разрыв, касающийся Украины, «ещё сильнее».

Как сообщало ИА Регнум, встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Москве поздно вечером 13 марта. Уиткофф передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования, а Путин в свою очередь передал через него информацию и дополнительные сигналы для американского президента Трампа.

Переговоры Путина и Уиткоффа были посвящены предложению США о 30-дневном перемирии на Украине. О готовности Киева к такому перемирию, которое может быть продлено, сообщил 11 марта госсекретарь Марко Рубио. Представители Украины согласились с этой идеей в ходе переговоров в саудовской Джидде, рассказал он.

До встречи с Уиткоффом Путин заявил, что считает правильной идею о перемирии и поддерживает её, но есть ряд вопросов, которые нужно обсудить. Он пояснил, что неясно, кто со стороны Украины отдаст приказ о прекращении боевых действий, какой будет цена такого приказа и кто будет отвечать в случае нарушения договорённостей. Путин не исключил, что Киев воспользуется перемирием для получения оружия или набора новых военнослужащих.

После встречи Путина с представителем США Трамп заявил, что его администрация получила позитивную реакцию от России на предложение о временном прекращении огня. При этом он выразил мнение, что, несмотря на «достаточно хорошие новости», до завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине ещё далеко.