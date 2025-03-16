Вашингтон, 16 марта, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Число разногласий между Москвой и Вашингтоном сокращается. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Ben Curtis/AP/TASS

«Всем следует сконцентрировать внимание на прогрессе, который был достигнут с момента инаугурации президента США Дональда Трампа, состоявшейся 20 января. Никто не ожидал столь быстрого прогресса. Речь идёт об очень сложной ситуации, но мы, несмотря на это, сокращаем разрыв между двумя сторонами», — отметил он.

Уиткофф также уточнил, что Вашингтон рассчитывает увидеть настоящий прогресс в области урегулирования украинского конфликта в течение нескольких недель.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта президент России Владимир Путин провёл встречу с Уиткоффом, прилетевшим в Москву из Катара. Спецпосланник передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования, а Путин в свою очередь передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа.

Позже Трамп заявил, что его администрация получила позитивную реакцию от России на предложение о временном прекращении огня в зоне украинского конфликта. При этом он выразил мнение, что, несмотря на «достаточно хорошие новости», до завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине ещё далеко.