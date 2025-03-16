Москва, 16 марта, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Россия рассматривает локализацию производства лекарственных средства в Катаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого вице-премьер РФ Дениса Мантурова.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«В качестве взаимовыгодных проектов в фармацевтической сфере рассматриваем не только поставку широкой номенклатуры лекарственных средств, но и локализацию производства на территории Катара с трансфером соответствующих технологий», — сказал Мантуров в ходе заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Первый вице-премьер отметил, что российская сторона готова развивать сотрудничество с Катаром по всему кругу отраслей.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам мероприятий группы стратегического видения «Россия — исламский мир» отметил важность развития связей с исламскими странами.

В своём сообщении Путин отметил, что Россия и исламский мир действительно выступают за создание справедливого демократического миропорядка, основанного на истинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, давления и санкций.