Вашингтон, 16 марта, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 16 марта заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, как ожидается, проведут телефонный разговор на следующей неделе, 17–23 марта.

Уиткофф также сказал, что его встреча с Путиным 13 марта длилась около 3-4 часов и была позитивной. По словам спецпредставителя президента США, Путин указал, что «принимает философию Трампа», и оба президента выступают за прекращение военных действий на Украине.

Уиткофф добавил, что, по его мнению, разногласия между Москвой и Вашингтоном по украинской проблематике сокращаются, и США рассчитывают на подлинный прогресс в этом вопросе.

Ранее 16 марта президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа готовится и что она будет организована, как только в этом появится необходимость.

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