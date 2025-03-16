Симферополь, 16 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский спекулирует на вопросе территориальных уступок, забывая о том, что этот вопрос решён на референдумах в 2014 и 2022 годах. Об этом 16 марта заявил заместитель председателя Общественной палаты республики Крым Роман Чегринец.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Зеленский и дальше продолжает спекулировать на вопросе территорий, забывая, что этот вопрос давно уже окончательно решён. Решён в строгом соблюдении основ международного права», — передаёт его слова «РИА Новости».

Ранее глава киевского режима отверг возможность признания Украиной уступки территории ради заключения мирного соглашения. Он считает, что завершение конфликта не на условиях Украины будет временным, и «люди захотят восстановить справедливость».

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, проведённого в 2014 году. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам референдумов 2022 года.

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