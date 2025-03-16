Самара, 16 марта, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Московский ЦСКА на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» со счётом 2:1 в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в Самаре на «Солидарность-Арене».

Александр Вильф/РИА Новости

На 36-й минуте в составе армейцев отличился полузащитник Кирилл Глебов, а на 60-й минуте дебютный гол за ЦСКА забил венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа. При этом голевую передачу ему отдал 38-летний голкипер «красно-синих» Игорь Акинфеев.

Перед началом встречи форварду «Акрона» Артёму Дзюбе вручили памятную футболку в честь рекорда по количеству голов в истории российского футбола. В ходе матча он не сумел отличиться. Тем не менее «Акрон» всё-таки ответил москвичам голом полузащитника Владимира Хубулова на 64-й минуте, однако это не позволило тольяттинскому клубу получить заветные очки.

После 21-го тура ЦСКА занимает шестое место в РПЛ, набрав 38 очков. «Акрон» располагается на девятой строчке чемпионата с 25 очками.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта в матче 20-го тура РПЛ «Акрон» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счётом 2:0. В этой игре Дзюба отличился забитым голом, который стал для него 234-м в карьере и сделал его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.