Москва, 16 марта, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наёмников в 151 районе. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Global Look Press

Эти цели, уточнили в ведомстве, в минувшие сутки поразили авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

В общей сложности ВСУ за сутки потеряли до 1305 военных. Наибольшие потери противник понёс в результате действий российских воинских группировок «Запад», «Юг» и «Центр» — до 240, 305 и 450 бойцов соответственно. Группировки ВС России «Север», «Восток» и «Днепр» нанесли украинским силам потери в количестве 70, 150 и 90 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев рассказал о действиях российских военных на купянском направлении. ВС РФ, отметил он, расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол и продвигаются в сторону Купянска, а также продвигаются на левом берегу реки. Он предположил, что российские военные возьмут в окружение Купянск, до которого им осталось около 7 км, а затем приступят к зачистке города.

Накануне Минобороны РФ опубликовало новые кадры из города Суджи в Курской области, освобождённого российскими войсками к 13 марта. Военные сняли на видео разрушенные и обгоревшие дома, усеянные обломками улицы, повреждённую в ходе обстрелов школу, а также развевающийся над городом российский флаг. Камера зафиксировала и оставшиеся в городе тела украинских военных.