Москва, 16 марта, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Концентрация мельдония в пробе нападающего хоккейного клуба ЦСКА Владислава Каменева составила 451 нг/мл, сообщил 16 марта «Спорт-экспресс» со ссылкой на информированный источник.

Валентина Певцова/ТАСС Владислав Каменев

Это в 4,5 раза выше порога, установленного Всемирным антидопинговым агентством для признания результата анализа неблагоприятным.

Каменев, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, выступающий за ЦСКА с 2021 года, а в нынешнем сезоне забросивший 10 шайб и сделавший 16 результативных передач, временно отстранён от матчей и тренировок с командой до выяснения всех обстоятельств дела, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, об обнаружении мельдония в пробе хоккеиста стало известно 15 марта. Каменеву грозит дисквалификация на четыре года. Хоккеист отказался комментировать ситуацию.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявили, что Каменев временно отстранён от участия в матчах турнира из-за нарушения антидопинговых правил. КХЛ получило уведомление от Российского антидопингового агентства о положительной допинг-пробе спортсмена.

Двукратный чемпион Олимпийских игр по хоккею Вячеслав Фетисов ранее заявил, что считает действия Каменева неумными и безответственными. Фетисов отметил, что о мельдонии знают даже дети, а хоккеист и врачи ЦСКА не должны были допустить подобной ситуации.