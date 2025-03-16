Пакистан, 16 марта, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Семь человек погибли и ещё 35 получили ранения в результате нападения боевиков на военизированную колонну в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом сообщает Geo News.

SAMI KHAN/ЕРА/ТАСС

«По меньшей мере семь человек, в том числе трое солдат Пограничного корпуса, погибли и еще 35 получили ранения в результате взрыва военизированной колонны на шоссе Нушки-Далбандин в результате ещё одного трагического инцидента, произошедшего в охваченном насилием Белуджистане сегодня (в воскресенье)», — указано в публикации.

Уточняется, что один из боевиков протаранил начинённым взрывчаткой автомобилем один из автобусов колонны, в то время как другие нападавшие открыли огонь по остальным транспортным средствам. В настоящее время район оцеплен. Число погибших может возрасти, так как после нападения многие люди находятся в критическом состоянии.

В публикации также указано, что ответственность за нападение взяло на себя сепаратистское движение «Армия освобождения Белуджистана».

Данное движение вместе с «Республиканской армией Белуджистана» с 2021 года борются с федеральным правительством за автономию региона. Группы несут ответственность за ряд терактов и нападений на военнослужащих и полицейских.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в Белуджистане группа неизвестных вооруженных боевиков ранила машиниста поезда и взяла в заложники 450 пассажиров. Ответственность за нападение также взяла «Армия освобождения Белуджистана». Группировка подорвала железнодорожные пути и взяла под контроль поезд в отдалённом районе Сиби. Неназванный сотрудник полиции сообщил, что поезд застрял «прямо перед туннелем, окружённым горами».

Телеканал Geo TV со ссылкой на источники в силовых структурах 12 марта сообщил, что силы безопасности Пакистана освободили не менее 155 пассажиров захваченного боевиками поезда, почти 30 экстремистов ликвидировали. Поздно вечером того же дня появилась информация о спасении около 190 человек, удерживаемых террористами. Десятки человек погибли.