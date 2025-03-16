Брянск, 16 марта, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Сына арестованного по делу о взятке бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко Антона отправили в СИЗО. Об этом 16 марта сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Сын бывшего заместителя губернатора Брянской области, обвиняемый в посредничестве в получении взятки, заключен под стражу (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», ― говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, Антон Тимошенко, выступая посредником, передавал отцу, который в 2019–2021 годах на территории региона курировал строительство и капремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, деньги от предпринимателей, строивших спортивно-оздоровительные комплексы в Брянске, а также занимавшихся капитальным ремонтом домов в Фокино.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании Тимошенко по коррупционному делу стали известно 14 марта. В региональном управлении СК РФ отметили, что в отношении других фигурантов дело возбудили по статьям о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

15 марта Советский районный суд Брянска избрал экс-замгубернатору Брянской области меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он останется до 13 мая. Ему инкриминируют совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ― «Получение взятки в особо крупном размере». Следствие полагает, что Тимошенко в 2019–2021 годах получил от индивидуальных предпринимателей взятки на общую сумму более 4 млн рублей. В этот период, занимая пост замгубернатора, он курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых и других объектов по государственным и муниципальным контрактам. В обмен на незаконное вознаграждение бизнесмены рассчитывали на общее покровительство при выполнении указанных контрактов, беспрепятственное подписание актов приёмки работ и содействие в заключении новых контрактов.