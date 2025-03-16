Курск, 16 марта, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Жительница Казачьей Локни Курской области рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины выбили окно в ее доме, забрали телефон и последние оставшиеся в кошельке деньги. Об этом сообщает «РИА Новости».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Так они окно выбили. И там в кошельке в сумке было 850 рублей, и те выгребли последние. Телефон забрали. Они с автоматами десять человек, что я сделаю одна», — цитирует агентство слова собеседницы.

По словам самой женщины, в то время как ВСУ занимались мародерством, она спряталась в сарае.

Ранее жительница Суджанского района Валентина Глущенко, эвакуированная после успешных действий российских войск, рассказала о жизни под контролем ВСУ в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой. По словам женщины, украинские военные сначала разграбили все магазины бытовой техники, потом магазины одежды, потом продуктовые, а потом пошли по квартирам. Они ломали двери, заходили в жилища и грабили всё, что было. В основном им нужна была электроника, но выносили всё, «вплоть до трусов и лифчиков». Более того, по ее словам, наемники в рядах ВСУ группами насиловали пожилых людей и детей.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта подразделения группировки войск «Север» освободили курскую Суджу, нанеся поражение противнику и лишив его части военной техники. Минобороны России поделилось кадрами из населенного пункта, на которых можно заметить разрушенные огнем ВСУ здания, сгоревшие автомобили и разбитые остановки. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, все населенные пункты Курской области, расположенные вокруг Суджи, были освобождены и зачищены.

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за освобождение города. Глава государства также указал, что ВС РФ один за другим продолжают освобождать населенные пункты курского региона близ Суджи.