Красногорск, 16 марта, 2025, 15:31 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 16 марта ударили самые сильные морозы с начала весны, а в Подмосковье фиксировали «январские морозы», сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Столбик термометра на столичной метеостанции ВДНХ показал -5,2, что соответствует климатической норме марта, отметил Тишковец. В других районах Москвы фиксировалась температура от -1 до -8,7.

«В Подмосковье разброс ночных температур составил от -4,7 — в Дмитрове, до -15,7 — в Серебряных Прудах, а это соответствует многолетним показателям января. По-зимнему холодно было и в других регионах Центральной России, оказавшихся в мешке радиационного холода», — сообщил метеоролог в своём Telegram-канале.

В частности, в Тульской и Рязанской областях местами фиксировалась температура до -12,5, в Калужской области — до -13,6, во Владимирской области — до -11,6 градуса, отметил Тишковец.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта метеоролог сообщал, что в ближайшие дни в Москве и области ожидаются морозы и снег. Тепло вернётся к середине недели 17–23 марта, 22 марта температура воздуха в столице может составить до +14, отмечал Тишковец.

14 марта на Москву обрушился девятибалльный шторм. Скорость порывов ветра в городе доходила до 24 м в секунду. В центре столицы повалило несколько деревьев, некоторые из них упали на автомобили. Кроме того, ветер срывал части кровли, которые также падали на машины. В столице ввиду приближения шторма вводились ограничения — в частности, были закрыты крупные парки, зоопарк и канатная дорога на ВДНХ.