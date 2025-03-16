* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мелитополь, 16 марта, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали в Запорожской области одного из главарей львовского подразделения украинского «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаила Алексеева. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале.

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По его информации, «элитного бандеровца» Алексеева, известного по позывному Рембрандт, уничтожили в районе села Каменское, расположенного южнее посёлка Степногорск Васильевского района. При атаке на него использовали FPV-дрон.

«Сколько на руках этого нациста крови? Вопрос риторический», — написал Рогов.

Ранее Рогов прокомментировал убийство другого лидера «Правого сектора», бывшего руководителя силового блока одесской ячейки Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). По словам Рогова, это преступление может быть попыткой скрыть следы, ведущие к заказчикам поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Он добавил, что Ганула убили сразу после того, как Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия во время одесских событий.

Днём 14 марта Ганула застрелили на Александровском проспекте в центре Одессы. Подозреваемого задержали в тот же день. По данным Службы безопасности Украины, им оказался 46-летний дезертир ВСУ. В квартире, где он скрывался, нашли оружие.