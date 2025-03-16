Каменка-Днепровская, Запорожская область, 16 марта, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийские удары по молокозаводу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, разрушив цех. Об этом 16 марта сообщили в администрации муниципального округа.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Вооружённые формирования Украины двумя ударами из неизвестного артиллерийского орудия уничтожили цех молокозавода в Каменке-Днепровской», — передаёт слова источника ТАСС.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта украинские беспилотники нанесли удары по больнице в городе Каменка-Днепровская. В этот же день дрон-камикадзе ВСУ нанёс удар на территории района электрических сетей, в результате чего получила повреждения нерабочая вышка сотовой связи.

Ранее, 9 января, ВСУ в очередной раз обстреляли Каменку-Днепровскую, в результате чего погибли две женщины. Отмечается, что город подвергся массированной атаке дронами со стороны противника.

Кроме того, украинские войска наносили удары по гражданским объектам из артиллерии. При обстреле также повреждены окна, фасад и крыша частного дома, а также теплица во дворе и труба газопровода.