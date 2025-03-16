Вашингтон, 16 марта, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Сотрудники американского космического агентства (NASA) вынуждены работать с тараканами и без столов после указа президента США Дональда Трампа вернуться в офисы на полный рабочий день. Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на американских госслужащих.

Global Look Press

В материале говорится, что Трамп велел госслужащим вернуться к работе в очном формате, тогда как ранее они работали удалённо. При этом ряд государственных учреждений был не готов разместить такое количество сотрудников.

«Абсолютный хаос происходит в штаб-квартире NASA. Если у вас нет стола или компьютера, вы не можете делать свою работу. Люди гораздо более непродуктивны», — приводит агентство слова президента международной федерации инженеров Мэтта Биггса.

Также уточняется, что сотрудники управления по гражданству и миграции США оказались вынуждены бороться за каждый стол. При этом тем, кто не успел, приходится работать прямо на полу. Постоянная борьба ведётся также за подключение к интернету, парковочные места и использование телефонов.

«Менеджер в штаб-квартире налогового управления США в Вашингтоне сообщила коллегам во время телефонной конференции, что она сидит на полу с ноутбуком на коленях, потому что у неё нет стола. А сотруднику отдела кадров налогового управления США сказали работать в подсобном помещении с тараканами», — приводятся в публикации истории других госслужащих.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля телеканал ABC News сообщал, что прокуроры 14 американских штатов подали федеральные иски против Трампа и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска по обвинению в нарушении конституции страны.

Возмущение группы штатов вызвал тот факт, что Трамп официально не назначал Маска на пост главы DOGE, и американский сенат также не утверждал его кандидатуру, тем не менее бизнесмен имеет «безграничную и неконтролируемую» власть в стране.