Тирана, 16 марта, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Архиепископом Албанской православной церкви избран митрополит Корчинский Иоанн. Об этом 16 марта сообщил синод Православной автокефальной церкви Албании.

Kremlin.ru Митрополит Корчинский Иоанн

25 января скончался архиепископ Тиранский, Дурресский и всей Албании Анастасий. После его смерти митрополит Корчинский был избран местоблюстителем архиепископского престола.

«После молитвы члены Священного синода под председательством местоблюстителя архиепископского престола, преосвященного митрополита Корчинского епископа Иоанна, единогласно избрали его преемником покойного архиепископа Анастасия каноническим голосованием», — сказано в сообщении синода.

Иоанн (Фатмир Пелуши) родился в 1956 году. В 1979 году в период гонений на христиан в Албании он был тайно крещён. Позднее он учился и работал в США, где в том числе получил степень магистра богословия, а в 1992 году вернулся в Албанию. Двумя годами позднее он был рукоположен в диакона, затем в священника, а в 1998 году назначен митрополитом Корчинским. Иоанн — преподаватель богословия, редактор богословского журнала и автор ряда книг и статей.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года патриархом Болгарской православной церкви избрали 52-летнего митрополита Видинского Даниила (Атанаса Николова). В Союзе православных журналистов отметили, что избрание Даниила стало поражением Константинопольского патриархата, так как Даниил ранее выступал против внешнего вмешательства в дела болгарской церкви и критиковал константинопольского патриарха Варфоломея за предоставление томоса раскольнической «Православной церкви Украины».