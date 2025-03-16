Белград, 16 марта, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич объявил 18 марта днем траура в связи с трагедией, произошедшей в ночном клубе в Северной Македонии. Об этом сообщает агентство Танюг со ссылкой на слова сербского лидера.

AP/TASS

«Сербия объявит 18 марта днем скорби по трагедии в Северной Македонии», — пишет агентство.

Также уточняется, что Вучич выразил искренние соболезнования главе Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой. Сербский лидер подчеркнул, что братский народ «с силой и солидарностью, которые он всегда проявлял, сможет преодолеть эту великую трагедию».

В ночь на 16 марта во время концерта в ночном клубе в городе Кочани Северной Македонии вспыхнул пожар. Предположительно, причиной возгорания могло стать использование пиротехники. Местные СМИ сообщали, что в момент пожара на дискотеке было много людей, и больницы не справлялись с потоком пострадавших. Помощь врачам Северной Македонии оказали соседние страны, в том числе Сербия.

Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковский сообщил, что в результате трагедии погибли 59 человек, а пострадали до 155.

В посольстве РФ сообщили, что, по предварительным данным, граждан России среди погибших и пострадавших при пожаре на дискотеке нет.