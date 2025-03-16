Киров, 16 марта, 2025, 15:02 — ИА Регнум. В Кировской области потерпел крушение дельтаплан, погиб мужчина. Об этом сообщили в центральном межрегиональном следственном управление на транспорте СК России.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел днем 16 марта в Омутнинском районе. Дельтаплан совершил жесткую посадку на лед водохранилища.

«В результате инцидента 61-летний пилот скончался, летательный аппарат полностью разрушен», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. По данному факту проводится проверка по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как сообщало ИА Регнум, похожий случай произошел в Алтайском крае в июле 2024 года. Дельтаплан рухнул при взлете у посёлка Центральный городского округа Барнаул. Мужчина-пилот получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему было 75 лет. В декабре 2023 года на Ставрополье два человека погибли в результате крушения дельтаплана. Летательный аппарат упал около посёлка Мирного.

20 февраля в Кстовском районе Нижегородской области рядом с Новоликеево разбился легкомоторный самолет. Воздушное судно совершило жесткую посадку, после чего произошло возгорание. Оба пилота погибли.