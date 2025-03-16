Москва, 16 марта, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Мошенники стараются получить доступ к сим-картам и банковским приложениям граждан под предлогом проверки мобильной связи. При этом они представляются сотрудниками компании-оператора, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ведомстве предупредили, что неизвестные звонят людям и представляются инженерами телекоммуникационных компаний. Они убеждают граждан в том, что проверяют линию и просят нажать комбинацию цифр и символов, например, #90, #09 или любую другую.

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей сим-карте и будут делать звонки за ваш счёт», — подчеркнули в МВД.

Аферисты также смогут получить доступ к мобильному банку, поэтому при поступлении подобного звонка следует немедленно прервать разговор и положить трубку, добавили правоохранители.

Ранее в МВД граждан предупредили о другой уловке, связанной с телефонными звонками. Злоумышленники присылают SMS с просьбой перезвонить по незнакомому номеру и приводят для этого разные причины: помощь другу, изменение тарифов, проблемы со связью или банковской картой. Если потенциальная жертва выполнит просьбу, её будут удерживать на линии, после чего спишут со счёта крупные суммы. В полиции пояснили, что в этой схеме задействованы сервисы с платными телефонными услугами, чаще всего развлекательные, но людей не предупреждают о необходимости платить за звонок.